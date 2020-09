A discussão violenta que esta tarde decorreu na casa do 'Big Brother - A Revolução' teve consequências para Carina, que ao cair da noite acabou mesmo por ser castigada pela produção do programa.

"Carina, devido aos acontecimentos desta tarde vejo-me obrigado a sancioná-la. No próximo domingo fica fora do jogo do líder. Não terá oportunidade de lutar pela liderança do jogo e desta forma conquistar uma imunidade", fez saber a voz do 'Big Brother' na sequência da violenta discussão em que Carina, de apenas 21 anos, insultou Sandra.

"Aceito. Até pensava que era expulsão", reagiu a jovem, que chegou mesmo a partir um copo.

Consciente das suas atitudes inadequadas, Carina pediu desculpa a Jéssica Fernandes pela forma como falou com a sua mãe, a Sandra pelos palavrões usados e ainda pela agressividade usada durante a discussão.

