"Bruno não cumpre as regras e todo o grupo vai ser sancionado", informa a TVI através da conta oficial de Instagram de 'Big Brother 2021'.

O concorrente vai ser repreendido pela voz do Big Brother no decorrer do Diário da tarde, onde ficará a saber o que fez de errado e o castigo aplicado pela produção.

A sanção será coletiva, todo o grupo vai perder cinco mil euros do prémio final, tal como informa a partilha feita pela TVI no Instagram.

