Na casa do 'Big Brother Brasil' não tem havido tempo para descansar. Entre festas e muita diversão, os concorrentes têm sido confrontados com várias reviravoltas no jogo, o que tem contribuído para que a casa esteja cada vez mais dividida.

Ainda assim, se há concorrente a quem o jogo tem corrido de feição, ele é MC Guimê. Depois de ter 'atirado' Gustavo para o grupo de nomeados e de ter conseguido, depois, a sua expulsão, o cantor voltou a atacar o grupo rival.

O 'big fone' tocou no exterior da casa e quem o atendeu foi MC Guimê, tal como da última vez. Desta vez, foi-lhe pedido que nomeasse automaticamente dois colegas, escolha que acabou por ser fácil. Imediatamente, o artista atirou os seguintes nomes: Key Alves e Cezar.

Assim, a jogadora de voleibol e o enfermeiro estão em risco de sair, embora ainda possam fugir do 'paredão'.

No próximo sábado, dia 4, o telefone vai tocar novamente e aí, quem atender, poderá retirar Key Alves ou Cezar das nomeações. A pessoa que for salva terá no dia seguinte a possibilidade de indicar um dos restantes concorrentes para o 'paredão'.

Vale notar que pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

