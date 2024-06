Esta semana estavam em risco de sair da 'casa mais vigiada do país' quatro concorrentes.

André Silva, David Maurício, Fábio Caçador e João Oliveira eram os nomeados, que corriam o risco de se despedirem dos colegas a escassos dias da final.

Com 35% dos votos do público, David foi o concorrente salvo na noite desta quarta-feira e está cada vez mais próximo da final, que acontece já no próximo dia 30 de junho.

Em risco de abandonar o jogo continuam André Silva, Fábio Caçador e João Oliveira.

