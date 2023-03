Não há dúvidas de que o 'Big Brother Brasil' ('BBB') vai somando em Portugal cada vez mais fãs. Espera-se que esse número continue a aumentar, até porque a partir de agora há um rosto bem conhecido que passa a estar associado à Globoplay.

Trata-se de Bruna Gomes, a influenciadora brasileira que no ano passado participou em duas edições seguidas da edição portuguesa do 'Big Brother' - tendo mesmo conquistado a segunda.

Bruna, nesta parceria com a plataforma de streaming da Globo, promete ajudar os espectadores portugueses daquele que é considerado o maior reality show do mundo na compreensão de alguns termos muito utilizados pelos concorrentes do programa.

Quem acompanha o reality show sabe que é usual ouvir expressões como 'anjo', 'líder', 'vip' e 'xepa', tornando-se mais fácil assistir aos acontecimentos da 'casa mais vigiada do Brasil' se dominarmos estes conceitos. É aqui que entra então Bruna Gomes.

De acordo com a influenciadora brasileira, o 'anjo' "não é um ser espiritual com asinhas, todo bonitinho e bem-comportado", mas sim aquele que "vence a prova e dá imunidade a alguém". Já o 'líder' é "escolhido todas as semanas e tem quarto privado, bebida e imunidade".

Bruna Gomes explica ainda a diferença entre 'vip' e 'xepa'. Se no primeiro grupo os concorrentes "têm estaleca para comprar a melhor comida", no segundo apenas há espaço para ficar "com as sobras". Estaleca, vale notar, é o nome da moeda do 'BBB'.

A parceria entre Bruna e a Globoplay vai ser divulgada de Norte a Sul de Portugal através de vários meios, tais como televisão, rádio, imprensa, cinemas, mupis e digital.

Num comunicado enviado às redações, a empresária que namora com o piloto português Bernardo Sousa confessa estar "ansiosa para ver o resultado da campanha", até porque é fã do formato. "É um programa que também vive muito no Instagram, através das notícias que vão saindo. E é bom porque aqui em Portugal agora está frio e no Brasil está calor, então é como se estivéssemos lá", acrescenta Bruna.

Vale notar que pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

