Ao longe, já se consegue ver a grande final do 'Big Brother Brasil'. A edição de 2023 do maior reality show do mundo está prestes a terminar e já só restam na casa cinco participantes.

Durante a noite de ontem, quando em Portugal já era de madrugada, chegou a vez de Domitila Barros enfrentar a eliminação. Com 59,94% dos votos, não resistiu à popularidade de Amanda e Larissa, acabando por se despedir do programa. Nem aí deixou o sorriso a que nos habituou.

Ainda durante a emissão houve tempo para a formação de um novo 'paredão'. Desta vez, apenas é possível escolher entre dois concorrentes.

De um lado está Ricardo, que nunca teve medo de enfrentar os colegas, do outro está Larissa, que foi repescada depois de ter sofrido uma primeira eliminação. Pode participar nesta votação aqui.

Acompanhe tudo o que acontece no 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

