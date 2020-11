Como é habitual, Teresa Guilherme anunciou o nome do concorrente que foi salvo das nomeações, esta semana com 32% dos votos.

A apresentadora revelou esta terça-feira, no 'Diário' do 'Big Brother - A Revolução', que Zena pode respirar de alívio no próximo domingo.

Assim sendo, quem continua em risco de sair na próxima gala é Sofia, André Abrantes, Joana e Pedro.

