Depois do afastamento de Quintino Aires do painel de comentadores do Extra da nova edição de 'Big Brother 2021', haverá esta quarta-feira uma estreia entre os rostos que falam sobre o que está a acontecer dentro da casa mais vigiada do país.

Cristiana Jesus vai pela primeira vez comentar a nova edição do 'BB'.

"Preciso muito e vocês para me darem uma forcinha muito grande. Hoje no Extra, da TVI, conto com vocês", revela a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' ao partilhar a novidade com os seus seguidores.

