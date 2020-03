Prestes a ser avó pela segunda vez, Bibá Pitta recordou junto dos que a seguem no Instagram o momento em que conheceu o primeiro neto, Duarte, em janeiro de 2016.

"Este momento foi tão forte, tão puro e com tanto amor... O Duarte nasceu com 1.600kg, prematuro, nasceu tão pequenino que cabia na minha mão. Era tão frágil, tão adorável, tão tudo. Quando cheguei para o ver estava deitado no peito da minha filha (quase não o encontrava de pequenino que era). Peguei nele, olhei-o fixamente e apresentei-me, dizendo baixinho: 'Duartinho, sou a tua avó'", começou por lembrar a figura pública na legenda de uma fotografia que partilhou na rede social.

"Tenho a certeza que ele ouviu e percebeu porque faz-me sentir esse amor todos os dias quando me dá aquele abraço apertado quando chego ou quando me vou embora", acrescentou, confessando que está a contar os dias para conhecer o segundo neto, que irá nascer em breve.

"Agora espero ansiosamente pelo meu netinho António, que está quase a chegar e eu aqui para me apresentar, e continuar a sentir e a viver o milagre de voltar a ser avó", rematou.

Recorde-se que a filha mais velha de Bibá, Maria Pitta Paixão, está à espera do segundo filho, fruto do casamento com Gui Paixão.

