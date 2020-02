A família Pitta vive uma fase muito feliz, com a segunda gravidez de Maria Pitta Paixão. Uma etapa que tem sido partilhada nas redes sociais.

Ainda esta quarta-feira, Bibá publicou uma fotografia ternurenta na sua conta do Instagram em que o destaque vai para a enorme barriga de grávida da filha.

"Ela é um dos amores maiores (tenho mais quatro) da minha vida, eles (tenho mais um) são a continuação desse amor que não há igual, que não tem fim", escreveu a figura pública na legenda do registo, referindo-se aos filhos e ao neto mais velho, o pequeno Duarte.

Por sua vez, Maria também partilhou o momento na sua página do Instagram, mas com uma outra imagem em que aparece na companhia do filho mais velho, Duarte. O menino surge a dar um beijinho carinhoso à barriga da mãe.

De referir que Maria está grávida do segundo filho, mais um menino, que vai chamar-se António Maria.

Leia Também: Dois em um! Bibá Pitta dá os parabéns ao filho e ao neto