Bibá Pitta mantém-se ativa nas redes sociais, onde partilha vários momentos que passa com a família. Ainda na madrugada desta terça-feira, a figura pública destacou um momento mais apaixonado, tendo publicado uma fotografia em que aparece a beijar o marido, Fernando Gouveia.

Um retrato que foi captado num lugar especial, como a celebridade explicou na legenda da imagem.

"Este momento é para o meu querido pai! Fui à terra dele, fui à Ponta do Sol onde nasceu o meu querido avô, o meu bisavô e por aí fora... Linda terra com tanto charme, tão bonita, só podia ser assim. Enquanto passeava fiz um face time com o meu pai!! Senti a alegria, a emoção com que ele ficou. Levei-lhe lembranças, cheiros, vivências, ternura e acima de tudo momentos inesquecíveis que ali passou com a sua família! Foi tão bom pai! Temos que aqui voltar!!! Um beijinho para todos e uma ótima semana", disse.

