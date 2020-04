Bibá Pitta continua em casa, em isolamento social voluntário, e tem vindo a partilhar alguns momentos desta nova rotina nas redes sociais.

Ainda este fim de semana, a figura pública esteve de volta da cozinha e decidiu fazer um coração com uma mensagem de esperança. "Vai ficar tudo bem", afirmou num primeiro vídeo.

De seguida, depois da massa em forma de coração ter ido ao forno, foi a filha, Madalena, a protagonista do vídeo seguinte, também com palavras de esperança.

Mas Bibá não ficou por aqui e na manhã desta terça-feira, dia 7, decidiu deixar algumas palavras de agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente.

"Quero agradecer a todos os médicos, auxiliares, voluntários e a tantos outros que não têm nome, mas que todos os dias deixam as suas casas e vão ajudar a salvar vidas pondo em risco as suas. Mandar beijinhos e um coração gigante cheio de amor, fé e gratidão na esperança que este tempo de tristeza, medo e de luto passe depressa e que possam todos voltar para as suas famílias! Obrigada! Vai correr tudo bem", escreveu.

