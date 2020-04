À semelhança do que muitas figuras públicas têm feito durante estes dias de quarentena nos quais permanecem em casa, também Bibá Pitta quis inspirar os seus seguidores do Instagram com um vídeo no qual surge a treinar com a filha Madalena, de 22 anos.

"O nosso treininho em casa , devagar se vai ao longe...", fez saber na legenda da publicação que fez esta sexta-feira, dia 3.

Importa recordar que Bibá Pitta também é mãe de Maria, de 27 anos, Tomás, de 25, Salvador, de 23, e Dinis, de 13.

Veja o momento de seguida:

