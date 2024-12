"Minha gente querida, ontem [29 de dezembro] foi um dia muito difícil. Tive que me despedir da minha cadelinha, um adeus que chegou cedo demais e deixou um vazio enorme no nosso coração". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez no Instagram esta segunda-feira, revelando que a família está de luto.

"Ela era tão pequenina, tão querida e foi impossível não nos apaixonarmos por ela desde o primeiro instante. Desde o início que pressenti que alguma coisa não estava bem, mas continuei a acreditar que era só da minha cabeça. Ela parecia descoordenada, abanava muito a cabeça (apesar de me dizerem que era normal, que era de ser bebé e raça pequena)", contou depois.

"Nunca imaginei... Anteontem foi levar a vacina, dizem que pode ter sido alergia mas não acredito. Os sinais estavam lá desde o começo e algo dentro de mim já sabia que alguma coisa estava errada. Por vezes enrolava a língua e deitava a cabeça para trás. Muito estranho", partilhou ainda.

"A veterinária tentou tudo o que podia, mas, no fundo, acho que a 'bebé Olívia' já nasceu com problemas que nem o amo, nem os cuidados puderam resolver… Afinal ela era só especial", acrescentou.

"O tempo que passamos juntas foi curto, mas foi cheio de carinho e afeto. Vou guardar a memória da minha cadelinha no meu coração, com a certeza de que fiz tudo o que pude. Dei-lhe muito amor e conforto enquanto esteve comigo. Querida bebé Olívia, estás no meu coração e da Madalena para sempre. Com muito amor, mãe Bibá e Mada", disse.

Por fim, destacou: "Nesta história não há culpas, nem dedos apontados, nem nada… Há apenas uma história pequenina de amor, só isso. Beijinhos. Fiquem bem".

Leia Também: "Como é ser avó?" O vídeo enternecedor de Bibá Pitta