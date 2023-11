Bibá Pitta lançou recentemente um livro, intitulado 'As Tuas Asas' e usou as redes sociais esta quarta-feira, dia 8 de novembro, para agradecer à filha Madalena, que foi quem a motivou a escrevê-lo.

"Obrigada, querida filha. Se não fosses tu, a tua existência, a tua forma linda de ser e de amar este conto mágico não existia!! Obrigada, meu amor, por nos ensinares a esperar por ti. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor, por tudo. És linda", escreveu a relações públicas.

De salientar que Madalena é portadora de Síndrome de Dawn.

Recorde-se que, em entrevista recente ao Fama ao Minuto, Bibá falou um pouco sobre o livro. "Não começa com o 'era uma vez' e nem acaba com 'eram felizes para sempre'. Não! É um grito de amor e uma homenagem à diferença. Mas à diferença com o propósito de que devemos deixar as pessoas voarem à maneira delas e não à nossa maneira", afirmou.

De recordar que além de Madalena, Bibá é ainda mãe de Maria, Tomás, Salvador e Dinis.

