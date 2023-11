Bibá Pitta lançou na semana passada o livro 'As Tuas Asas' e esteve no 'Dois às 10', da TVI, para promover a obra. E foi durante a ida ao programa que a filha, Madalena, acabou por protagonizar um momento recheado de amor.

Como Bibá contou aos seguidores da sua página de Instagram, Madalena fez questão de 'mimar' a intérprete de língua gestual do canal.

"Fomos de manhã ao programa 'Dois às 10'… a Madalena não se quis vir embora sem dar um beijinho à Paula Teixeira, que ela adora", começou por escrever junto de um vídeo que mostra esse preciso momento.

"E lá foi ela. Entrou no direto, deu um beijinho e saiu", relatou. "É assim mesmo, meu amor. Beijinhos em quem se gosta e admira nunca são demais. É ou não é assim minha gente querida? Já agora, muitos, muitos beijinhos a todas(os)", completou.

Após a partilha, Paula Teixeira comentou: "Este miminho fez o meu dia!!! Isto é amor. Obrigada, obrigada". Veja o vídeo na galeria.

De referir que Bibá Pitta esteve à conversa com o Fama ao Minuto na véspera do lançamento do livro.