Beyoncé e Jay-Z também estiveram presentes na 77.ª cerimónia da entrega dos prémios Globos de Ouro, que decorreu na noite deste domingo.

Apesar de não terem passado pela passadeira vermelha, o casal surpreendeu ao ser captado pelas câmaras durante a cerimónia. Imagem que agitou logo as redes sociais. "A Beyoncé apareceu" ou "ela está linda", foram algumas das reações que começaram logo a surgir.

De acordo com o The Sun, o casal teve que esperar um pouco para se sentar na gala, isto porque a gala já teria começado quando foram fotografados à espera de irem para o seu lugar. Um momento que também foi partilhado nas redes sociais.

Na ocasião, o segurança privado dos artistas foi visto a segurar em garrafas de champanhe Ace Of Spades. De referir que Jay-Z comprou uma participação de 200 milhões de dólares da marca de luxo em 2017.

Já sentado à mesa, as distintas garrafas podiam ser vistas ao lado de outras da Moet & Chandon, marca que patrocinava o evento.

Beyoncé estava muito elegante com um vestido preto com ombreiras vistosas, douradas, enquanto o marido não passou despercebido com um clássico fato preto.

O casal esteve sentado ao lado de Ellen DeGeneres e da sua respetiva companheira, Portia Di Rossi.

