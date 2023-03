Beyoncé destacou na sua página de Instagram algumas imagens de um visual sexy que usou numa festa pós-Óscares.

Na companhia do marido, Jay-Z, a artista não faltou ao evento que decorreu no Chateau Marmont em Hollywood, na Califórnia, de acordo com o Page Six.

Para a ocasião, a cantora escolheu um vestido brilhante, transparente, dourado, que rapidamente a deixou no centro das atenções.

Veja as imagens na publicação abaixo:

