Ciara decidiu responder à letra depois de ter recebido várias críticas por causa do look que escolheu para a afterparty dos Óscares.

Com o vestido que deixou tudo à mostra, a artista, de 37 anos, destacou-se pelo lado mais ousado e não passou despercebida.

Agora, após toda a agitação à volta do seu visual, decidiu brincar e gravar um vídeo onde aparece vestida da 'cabeça aos pés'.

"Como vou para a Vanity Fair no próximo ano", escreveu no vídeo que publicou no TikTok. "Indignação seletiva", acrescentou na legenda. Veja o vídeo na galeria.

© TikTok

