Beyoncé está no centro das atenções por ter atuado na inauguração de um hotel de luxo no Dubai, na noite de sábado. E não esteve sozinha em cima do palco.

A grande surpresa da noite foi quando a filha mais velha, Blue Ivy, de 11 anos, se juntou a Beyoncé na música 'Brown Skin Girl'.

Vestida de vermelho, a pequena Blue Ivy surpreendeu os fãs da cantora por estar já tão crescida. De acordo com o Page Six, a menina dançou e segurou num microfone, mas não cantou.

Beyoncé também disse à multidão que o marido Jay-Z estava presente, assim como os pais, Tina e Mathew Knowles, e os filhos gémeos, Rumi e Sir, de cinco anos.

O TMZ adianta ainda que a cantora recebeu 24 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros) para atuar na festa de lançamento do Atlantis The Royal.

Nas redes sociais já começaram a circular várias imagens deste momento. Veja nas publicações abaixo. Também pode ver algumas fotografias na galeria.

Leia Também: 'Transfake'. Ator substituído quebra silêncio: "Senti-me violentado"