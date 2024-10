Katia Aveiro continua a desfrutar da sua viagem de sonho ao Dubai, que iniciou a propósito da celebração do seu 47.º aniversário na passada semana.

Desde então, a irmã de Cristiano Ronaldo já desfrutou de algumas experiências de sonho, entre elas uma bebida de luxo... com ouro.

"Eles convidaram-me para tomar o famoso café com ouro. Quem me conhece sabe que amo café e não provar este (luxo) era imperdoável", começou por referir numa partilha no Instagram.

"O cappuccino é feito com uma mistura de uma 'quantidade generosa' de ouro de 24 quilates e expresso de ouro de 24 quilates, decorado com um desenho em chocolate representando o formato do hotel e uma camada de flocos de ouro italiano sobre espuma de leite", completa.



© Instagram - Katia Aveiro

Leia Também: Katia Aveiro está no "único hotel no Mundo construído no mar"