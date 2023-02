Novidades para os fãs de Beyoncé: a cantora anunciou uma nova digressão mundial intitulada 'Renaissance' para este ano.

A tour da performer, de 41 anos, começará em Toronto, no Canadá, no dia 8 de julho, sendo que passará por várias cidades dos Estados Unidos, como Chicago, Nova Iorque, Las Vegas, entre outras.

Esta é a primeira digressão da 'queen B' desde que andou na estrada com o marido, Jay-Z, com a tour 'On the Run II', em 2018.

Portugal ficou de fora da digressão, contudo, os fãs poderão assistir aos concertos em outras cidades europeias. A 8 de junho, Beyoncé vai a Barcelona (ao Estádio Olímpico Lluís) e no dia 26 de maio a Paris (onde atuará no Stade De France).

