Beyoncé também está concentrada nos esforços que várias instituições têm feito para aliviar a pandemia da Covid-19.

A artista juntou-se às várias celebridades que deram o seu contributo para ajudar os mais necessitados nesta fase difícil que o mundo atravessa por causa do novo coronavírus.

Esta quinta-feira, a cantora anunciou no seu site oficial que a sua instituição de caridade, BEYGood, irá fazer uma parceria com a campanha Start Small do CEO do Twitter, Jack Dorsey, e vão doar seis milhões de dólares, mais de cinco milhões de euros. Uma iniciativa que tem como objetivo ajudar a fornecer necessidades básicas à população mais desfavorecidas em várias cidades dos Estados Unidos.

Parte da quantia é destinada a apoiar os esforços da Universidade da Califórnia, Los Angeles e da National Alliance of Mental. O dinheiro também vai ser distribuído por organizações como a No Kid Hungry, Bread of Life, World Central Kitchen e muitas outras.

Leia Também: Charlize Theron doa 1 milhão de dólares para ajudar no combate à Covid-19