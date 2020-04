Charlize Theron e a sua fundação comprometeram-se a doar um milhão de dólares, quase um milhão de euros, para ajudar nos esforços do combate à Covid-19. De acordo com a imprensa internacional, metade do valor é destinado à luta contra a violência doméstica durante a pandemia.

Uma notícia que foi confirmada pelo Charlize Theron Africa Outreach Project, que anunciou esta quarta-feira que, sob uma iniciativa intitulada Together For Her, 500 mil dólares seriam destinados para as instituições que acolhem vítimas de violência doméstica e programas de combate à violência de género, como destaca o Daily Mail.

Já foram muitos os alertas para o grande perigo da violência doméstica durante a pandemia, uma vez que as vítimas podem acabar por ficarem confinadas em casa com os agressores, como destaca o jornal.

Segundo um comunicado da fundação, a atriz apoiará os esforços que têm sido feitos nos Estados Unidos e no seu país natal, África do Sul.

