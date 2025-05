Beyoncé realizou o sonho de um casal ao ajudar o mesmo a revelar o sexo do bebé. Aconteceu na noite de quarta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A cantora - que está atualmente na estrada com a digressão 'Cowboy Carter' - olhou para vários cartazes que os fãs tinham na plateia quando se deparou com um pedido especial.

"Primogénito, Carter", leu a cantora. "Revelação do sexo do bebé. Agora mesmo? Já volto", acrescentou, antes de sair do palco.

Mais tarde, depois de ter trocado o look, a artista abriu uma carta com um papel onde se podia ler: "Cowboy". "É um menino! Deus vos abençoe. Parabéns", reagiu Beyoncé.

"Obrigada por me deixarem fazer parte disto", acrescentou, como pode ver num vídeo que foi divulgado às redes sociais.

