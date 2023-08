Betão, conhecido animador de programas como 'Preço Certo' e '5 Para a Meia-Noite', ficou sem um dedo após sofrer um acidente numa atuação durante as festas de S. Tiago, em Carapeços, Barcelos.

O jornal O Minho conta que Betão estava a dar um espetáculo ao lado de Miguel Vital, também conhecido pelo programa dos fins de tarde da RTP, quando escorregou e ficou com a aliança presa a um ferro. Ao cair, acabou por perder o dedo.

O agente de Betão, entretanto, já contou à mesma publicação que a recuperação "está a correr bem".

A comissão de festas de S. Tiago, através de uma partilha feita no Facebook, desejou as melhoras ao animador.

Já Betão, no Instagram, mostrou-se positivo em relação a este contratempo e partilhou o seguinte texto: "As coisas que acontecem não podem ser mudadas, mas a forma como reagimos a elas pode amenizar a gravidade do acontecimento".

Leia Também: Sónia Costa recorda queda: "Vi o braço voltado ao contrário"