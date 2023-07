Sónia Costa foi hoje, 17 de julho, convidada de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'. A artista falou da grave queda que sofreu durante um concerto nas Festas do Pinhal da Abóboda, em São Domingos de Rana, Cascais.

"A primeira pessoa a chegar em segundos foi o meu bailarino e a segunda que me tira mesmo é o meu segurança e meu namorado que me puxa o braço", descreve a cantora.

"Estava aos gritos e aos berros porque vi o braço voltado ao contrário", nota, deixando os apresentadores impressionados com a descrição.

Entretanto, a cantora mostrou o braço "negro", lembrando que foi operada há 10 dias.

"Nunca senti uma dor tão forte na minha vida, foi surreal. Quis dar um murro com a mão esquerda no bombeiro, porque ele estava a tentar pôr-me o braço no sítio que era importantíssimo. Só lhe queria bater", descreve.

