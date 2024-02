Mais "tranquilo", Bernardo Sousa esteve à conversa com Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes para falar da sua saída do 'Dança com as Estrelas', da TVI.

"Inicialmente, na primeira semana foi uma vergonha porque eu, realmente, tinha muita vergonha de fazer isto. Não é um preconceito, é vergonha minha", começou por confessar.

"A opinião pública vale o que vale, obviamente que há sempre os que gostam e os que não gostam. Mas depois, na parte dos jurados, foi-me magoando mais porque toda a gente reconhecia uma evolução e ficava sempre em último nas votações", desabafou, admitindo que começou a sentir que poderia ser "um peso no programa".

"Estava ali a divertir-me, temos uma produção incrível, os nossos colegas são todos incríveis, toda a gente a apoiar-me e depois não via aquilo nos votos", acrescentou.

Bernardo Sousa elogiou ainda os colegas, destacando que "são todos muito bons", e achava que iria ser dos primeiros concorrentes a ser expulso.

"Mas depois o público [votou para eu ficar, achou que eu] merecia, que estava a evoluir. Queria ter saído mais cedo, na segunda ou terceira semana já queria ir embora", comentou.

Cristina Ferreira acabou por destacar depois as críticas feitas a Bernardo Sousa durante a sua participação no programa.

"Não desvalorizemos o que foi difícil para o Bernardo. Não eram só umas críticas... Era, de facto, mesmo muito complicado e o Bernardo chegou a entrar naquela pista e a ouvir muitos assobios. E isso mexe com qualquer pessoa quando ele estava ali a fazer o mesmo que todos os outros, que era a tentar fazer melhor todas as semanas. Não se desvalorize o impacto que aquilo que escrevemos e dizemos tem no outro, porque é cada vez maior e não sabemos a fragilidade de quem está do outro lado. Vamos mas é fazer crescer e não deitar abaixo", disse a apresentadora.

Por sua vez, Bernardo reagiu: "Ainda bem que disseste isto, Cristina. Há pouco tempo, disseram que uma miúda tinha tido um caso com um grande youtuber brasileiro e ela [cometeu] suicídio. Têm de ter muita noção do que dizem às pessoas, e fomentam o ódio gratuito nas pessoas. Nem toda a gente tem a capacidade que eu tive de aguentar, nem toda a gente tem a família que eu tenho para aguentar e que me suportou, e a mulher que tenho ao meu lado, nem a produção que tenho ao meu lado. Têm de ter muito cuidado com o que dizem porque há pessoas que não conseguem aguentar".

Por fim, Cristina Ferreira acrescentou: "E não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito, sensibilidade e de educação também".

--

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

