Depois de ter quebrado do silêncio na sua página de Instagram após vencer o 'Big Brother Famosos', e de ter estado à conversa com Manuel Luís Goucha e com os jornalistas, Bernardo Sousa voltou a falar aos fãs.

Novamente nas stories da sua página de Instagram, o piloto partilhou um vídeo onde se mostra "muito feliz" e "eternamente grato", pedindo de seguida: "Respeitem as pessoas que estiveram na minha vida, deixem em paz, fazem parte do passado. Outras fazem parte e farão sempre parte da minha vida porque foram boas e fizeram-me bem".

"Portanto, não entrem em guerras. Deixem quem lá está, no lugar delas", acrescentou.

"O que importa é o meu presente e o meu futuro com a Bruna, com a minha família, com os meus amigos e com os meus fãs. Não vale a pena alimentar guerras, está tudo dito. Toda a gente sabe de tudo, portanto, curtam e desfrutem deste momento como eu estou a desfrutar", rematou. Veja o vídeo em baixo.

