Após ter vencido a segunda edição do 'Big Brother Famosos', no passado domingo, 24 de abril, Bernardo Sousa esteve à conversa com os jornalistas para falar desta aventura que viveu na casa mais vigiada do país.

Inicialmente, o piloto comentou o facto de ter saído dos estúdios pouco tempo depois de a gala ter chegado ao fim. "Não gosto muito da fama nem do que ela traz. Sou uma pessoa mais resguardada e gosto de estar com pouco barulho, com pouca atenção. Foi por isso que fugi. Estive com alguns fãs, tirei algumas fotografias e tirei tempo para estar com a minha família, digerir um bocadinho aquela situação", explicou, referindo que ainda está a assimilar tudo o que viveu.

"Basicamente, foi estar com os meus, que era de quem sentia realmente muita falta. Obviamente, tenho que ter um reconhecimento muito grande para com o público e acabei por não dar, se calhar, tanta atenção como poderia. Mas também, como devem calcular, foram dois meses muito intensos, estava muito cansado, com muitas dores de cabeça também por causa das luzes do estúdio… Isso também fez com que estivesse um bocadinho mais abatido, mas muito feliz e muito grato aos portugueses e a quem votou", acrescentou.

Bernardo Sousa não deixou de reconhecer que o desfecho de domingo foi um pouco "agridoce", isto porque apesar de ter vencido o programa, acabou por ver a namorada entrar novamente na casa mais vigiada do país.

De recordar que o piloto conheceu a influencer brasileira Bruna Gomes no ‘Big Brother Famosos’, onde deram início a uma história de amor.

"A palavra é mesmo agridoce. Fiquei triste porque queria finalmente desfrutar do momento. Vou ter que esperar mais um bocadinho. Mas vou estar à espera. Acima de tudo, fico também feliz e reconheço, uma vez mais, a grande mulher que ela é, porque mete em primeiro lugar ela, o trabalho dela, a carreira dela e a saúde mental dela. E também para desmistificar um bocadinho esta coisa do casal, e que chegamos à final por sermos o casal e não por sermos duas personalidades fortes que acrescentam e desmistificam muitos aspetos da sociedade em que vivemos", disse.

O piloto garante que só soube que Bruna ia entrar no 'Big Brother – Desafio Final' quando estava no estúdio, depois da vitória. Bernardo explicou que todos os concorrentes "sentiram que a casa estava em obras", mas não sabiam que ia arrancar uma nova edição do formato.

"Depois chegámos ao estúdio, ela estava muito tensa e disse-me que precisava de me contar uma coisa para não ser apanhado de surpresa. Mas só soube quando cheguei ao estúdio, naquele momento em que sentei ao lado dela", frisou.

Neste momento, Bernardo Sousa está à espera de Bruna Gomes para viver uma história de amor a seu lado. "Vou ter que esperar. Se quero viver esta história, tenho que esperar. Como é óbvio, anseio muito por esse momento e poder viver a vida ao lado dela, mas tenho que esperar", partilhou.

Doação do prémio a Marie?

Bernardo Sousa tinha dito dentro da casa que se vencesse o programa o prémio seria para Marie, outra ex-concorrente. No entanto, após sair da casa mais vigiada do país, a influencer partilhou que, se recebesse realmente o dinheiro, o mesmo seria para doar a uma instituição.

"Ainda estou a apanhar um bocadinho as informações todas. Não sabia desta questão de ela não querer o prémio e que ia doá-lo", comentou, afirmando que o seu "sentimento por ela e a sua compaixão pela persona Marie não mudaram".

"Tal como disse, a minha intenção era ajudá-la, potenciar a carreira dela porque achei que ela precisava. Não sei se precisa ou não. Mas se ela diz que não precisa e que vai doar, também não precisa, ou não reconhece, ou não quer a minha ajuda", acrescentou. "Não me veio dar os parabéns ontem [24 de abril]. Ela há de ter as suas razões. Não sei o que se passa, nem o que se passou para isto estar a acontecer", contou ainda.

Bernardo Sousa garantiu que "está feliz com o que fez, com a forma como se posicionou para com a sociedade, com as mulheres, os homens, o jogo”.

O piloto detalhou que se fizesse a doação a Marie seriam "coisas bem feitas, bem estruturadas" e que seria "através da sua agente, não ia ter nada a ver com isso". Um gesto com o objetivo de "potenciar a imagem e a carreira de influencer" de Marie.

"Se não quer, tenho muitos lugares onde investir e a quem ajudar. E também, se calhar, até preciso mais do que ela. Apesar de se pintar que sou menino rico, também tenho os meus negócios, as minhas empresas… Tenho a minha vontade de trabalhar e me tornar ainda mais independente. Portanto, também me faz falta. Cada um sabe de si e as atitudes são para quem as pratica", realçou.

Assim sendo, confessa, ainda não tem destino definido para o prémio do 'Big Brother Famosos'.

Comentários antigos nas redes sociais? Ligações políticas?

A dada altura, enquanto estava na casa mais vigiada do país, Bernardo Sousa esteve no centro das atenções por alegados antigos comentários que fez nas redes sociais sobre a pandemia, tendo também deixado alguns internautas na dúvida se teria alguma ligação ao partido Chega. Sobre este assunto, o piloto apenas salientou que "nunca se posicionou" no que à política diz respeito.

"Acho que o meu posicionamento no jogo é impossível associar-me a qualquer partido. Apesar de já ter sido convidado por vários, da esquerda à direita, nunca me posicionei e não irei fazê-lo", afirmou.

A suspensão da carreira de piloto após controlo antidoping

Ainda em conversa com os jornalistas, Bernardo Sousa falou da fase menos boa que viveu em 2019, quando foi suspenso por dois anos por ter sido controlado numa prova do Campeonato Açores de Ralis e ter-lhe sido detetada cocaína no sangue.

"Paguei 24 meses, três épocas e um contrato de dois anos com uma equipa. Portanto, já paguei tudo o que tinha a pagar e estou à espera. Tenho esta nova oportunidade e é isso que vou fazer. O resto está para trás. Serve de aprendizado. Como o Daniel Kenedy diz: ‘Quando te batem à porta perguntam quem é e não quem era’. Quem sou é este que vocês viram, não tenho filtros", disse.

Para o futuro, Bernardo Sousa espera, sobretudo, conseguir voltar a correr. "Já no ano passado voltei a correr, tive excelentes resultados. Ainda há esta associação de imagem para com a minha situação do doping, mas já lá foi, já paguei o que tinha a pagar", frisou, destacando que o 'Big Brother Famosos' "também serviu para mostrar quem é" e que hoje é um homem 'mudado'.

Além disso, também espera conseguir apostar mais nos seus negócios e, claro, viver uma bonita história de amor ao lado de Bruna Gomes.

