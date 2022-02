Esta segunda-feira, no rescaldo da estreia da nova edição do 'Big Brother Famosos', foram comentados, no programa 'Dois às 10', os 13 concorrentes que entraram para o jogo.

A propósito da entrada do piloto Bernardo Sousa, Cinha Jardim acabou por lembrar que este foi namorado de uma cara conhecida, a antiga apresentadora de televisão Dália Madruga.

"Foi muito pouco tempo. Foi um namoro de verão", acrescentou Cláudio Ramos, que também se recorda do romance.

Dália Madruga, note-se, é casada com Marcos Tenório Bastinhas desde 2015. O casal está junto há nove anos e tem três filhos em comum - Clara, Alice e Joaquim. A ex-apresentadora é ainda mãe de um rapaz, João, de 14 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Já Bernardo Sousa namora com Deborah Binhote.

