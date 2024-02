Na sequência das inúmeras críticas de que foi alvo ao longo da sua participação no programa 'Dança com as Estrelas', eis que Bernardo Sousa decidiu desistir do programa da TVI, apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

Esta terça-feira, 20 de fevereiro, informa a TVI, o antigo concorrente do 'Big Brother Famosos' irá dar a sua primeira entrevista após a desistência.

O piloto quebrará, desta forma, o silêncio sobre a polémica que deu muito que falar nas redes sociais.

