Bento Rodrigues foi esta terça-feira, dia 22, surpreendido com uma mensagem de uma espectadora especial e não resistiu em partilhar as palavras recebidas com os seguidores.

"Fiquei apaixonada pelo simpático Bento Rodrigues. Não se esqueçam de lhe dizer. Mas digam-lhe também que já ultrapassei as 82 primaveras. Não há perigo", escreveu a fã.

Enternecido, o jornalista da SIC afirmou ainda: "82 anos! E a capacidade de fazer o meu dia".

