A atriz brasileira Fernanda Rodrigues esteve à conversa com Bárbara Guimarães no programa da SIC Mulher, 'Irresistível'.

A artista recordou a novela de grande sucesso 'A Viagem', onde participou em 1994.

"Era uma adolescente. As pessoas chegaram a bater-me. Foi uma novela com um sucesso estrondoso. A Bia era muito revoltada, agressiva [...] um dia bateram-me com uma bolsa", revelou. Na altura, a atriz tinha apenas 15 anos.

Recorde-se que Fernanda Rodrigues está a morar em Portugal atualmente e pretende ficar "uma temporada" no nosso país.

Veja aqui um excerto da entrevista.