Cristina Ferreira associou-se ao Sport Lisboa e Benfica para a convite do clube dar a conhecer no programa 'Bastidores', disponível no Benfica Play, o Benfica Campus.

"Todos os recantos do Benfica Campus pelo olhar de Cristina Ferreira", anuncia o clube de futebol ao revelar o teaser do programa.

E, para espanto dos fãs, o vídeo de apresentação de que falamos mostra que o Benfica até conseguiu convencer a apresentadora até deu uns toques na bola.

Veja aqui o vídeo.

