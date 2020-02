O dia 22 de fevereiro é especial para Pizzi, Luís Miguel Fernandes, e para a sua mulher, Maria de Barros. O casal completa 14 anos de vida em comum.

"Meu amor, que venham mais 14. Que a vida nos continue a presentear com amor. Que o que construímos juntos nos faça ainda mais felizes. Amo-te. Obrigada por tudo. Somos uma equipa do caraças. 22-02-2020", escreveu a esposa do jogador do Benfica na legenda de uma amorosa publicação onde assinalou a data especial.

A história de Pizzi e Maria conta já com já com 14 anos de amor e muitos capítulos escritos. Os dois foram pais pela primeira vez em abril de 2016. Afonso é o primeiro de dois filhos.

O casamento veio um ano depois, o dia 4 de junho de 2017 ficará para sempre na memória de ambos. A família volta a aumentar em Março de 2019. Francisco é o elemento mais novo deste família ainda em construção.

Veja a galeria para ver as melhores imagens desta encantadora história de amor.

Leia Também: O Carnaval chegou! As mais amorosas máscaras dos filhos dos famosos