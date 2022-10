Benedita Pereira foi a primeira protagonista da série de sucesso 'Morangos com Açúcar, cuja estreia aconteceu em agosto de 2003. Esta quarta-feira, dia 12 de outubro, a atriz partilhou uma imagem que foi publicada por uma página de fãs da produção da TVI.

"Oh pá, os anos não passam por mim", escreveu Benedita com 'emojis' a rir. A imagem mostra a atriz, na altura com 18 anos.

Confira na galeria a story em causa.

Leia Também: Benedita Pereira admite erro ao falar do corpo da mulher: "Perdoem-me"