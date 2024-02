"Se me deres uma personagem trans, vou dizer que não quero fazer porque não é justo". É esta a frase dita por Bruna Quintas numa entrevista ao podcast 'Na Realidade É Ficção', de Renato Godinho, e que está a causa alguma celeuma.

Vários cibernautas não perceberam esta opinião de Bruna e criticaram até a mesma, deixando questões como "um ator trans não pode fazer um personagem hetero" ou "mas o objectivo de representar não é mesmo esse?".

Ainda que Bruna tenha optado por se manter em silêncio em relação a estes comentários, foi a colega de profissão Benedita Pereira que decidiu pronunciar-se.Ora bem, no mundo ideal, todos poderíamos fazer de tudo e de todos. Num mundo justo, com oportunidades justas para todos e com representatividade real. Não é o mundo em que vivemos. Estamos longe desse mundo ainda.

"Ora bem, no mundo ideal, todos poderíamos fazer de tudo e de todos. Num mundo justo, com oportunidades justas para todos e com representatividade real. Não é o mundo em que vivemos. Estamos longe desse mundo ainda", começou por escrever Benedita nas stories do Instagram.

"O que eu acho que a Bruna quis dizer é que no mundo em que vivemos, em que os actores trans têm pouquíssimas oportunidades de trabalhar, que nem são sequer consideradas para papéis cis, então ela acha que não seria justo estar a tirar-lhes a oportunidade ou lugar para poderem PELO MENOS representar uma personagem trans. Acho que é fácil de entender e não é razão para porem em causa toda a profissão de actor ou a lógica da Bruna Quintas. Muito obrigada, passem bem. Muito amor para todos", concluiu Benedita.



