Ben Affleck viajou para Paris depois de ter dado o nó com Jennifer Lopez e foi em França que juntos celebraram o aniversário da cantora, como já tinha sido relatado pelo Fama ao Minuto.

Na capital francesa, o casal não tem passado despercebido e são várias as imagens que chegam. Um dos momentos que mais chamou a atenção foi quando Ben Affleck acabou por ficar (muito) emocionado num jantar romântico com a agora mulher, no fim de semana.

Por sua vez, Jennifer Lopez consolou o marido e o ternurento gesto também foi captado pelas lentos dos paparazzi mais atentos.

De acordo com o Page Six, o casal estava a jantar no La Girafe, em frente à Torre Eiffel.

