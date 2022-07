Ben Affleck está a desfrutar de uma recente viagem a Paris, França, depois de ter dado o nó com Jennifer Lopez. Entre as imagens que chegam do casal, foram destacadas fotografias do ator a dormir a sesta durante um passeio de barco.

Enquanto estava num cruzeiro turístico pelo Rio Sena, na capital francesa, o ator aproveitou para descansar e não passou, de todo, despercebido às lentes dos fotógrafos mais atentos. O resultado? As imagens rapidamente foram divulgadas pela imprensa internacional e começaram também a circular nas redes sociais.

Além disso, também não faltaram manifestações de carinho e paixão.

De acordo com o Page Six, além do casal, estavam ainda neste passeio de barco as filhas mais velha de Ben, Seraphina, de 13 anos, e Violet, de 16, do casamento anterior com Jennifer Garner. Também estavam presentes os filhos gémeos de Jennifer Lopez, Max e Emme, de 14 anos, do casamento com Marc Anthony.

Veja na galeria outras imagens da viagem de barco.

Leia Também: Jennifer Lopez comemora aniversário em Paris com Ben Affleck