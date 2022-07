Jennifer Lopez e Ben Affleck voaram na semana passada para Paris, França, depois de terem dado o nó em Las Vegas. O casal permanece em viajem e celebrou o 53.º aniversário da cantora este domingo, 24 de julho.

De acordo com o Page Six, foi a desfrutar de um passeio romântico com o agora marido que Jennifer comemorou esta data especial. Os recém-casados mostraram-se muito apaixonados enquanto caminhavam em frente ao Arco do Triunfo do Carrossel e junto do Museu do Louvre.

Ao que se consta, Jennifer e Ben estão hospedados no histórico e luxuoso Hotel de Crillon. Uma fonte partilhou com o Page Six que o casal andou pelo Jardim das Tulherias, almoçou no restaurante LouLou e visitou uma loja da Dior. Na noite anterior, desfrutaram de um jantar romântico no restaurante Plénitude e comeram um gelado na Berthillon.

Veja algumas imagens na galeria.

