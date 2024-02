Bella Thorne chamou a atenção com o vestido sexy que escolheu usar num evento em Nova Iorque, no 'cocktail' amfAR New York Fashion Week, na noite de terça-feira, dia 13 de fevereiro.

A atriz, de 26 anos, não esteve sozinha, pois contou com a companhia do namorado, Mark Emms, e até posaram juntos.

Sobre o look de Bella, como pode ver nas imagens da galeria, a atriz escolheu um modelo justo com um zíper, de magas compridas, decotado e com uma abertura nas pernas.

