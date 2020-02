Na segunda gala do programa 'Dança Com as Estrelas', do qual é concorrente, Virgul contou com fãs muito especiais que quiseram ver a atuação na primeira fila: a filha do cantor e a sua mulher, Wanda Valença.

Mas foi mesmo Wanda quem acabou por prender a atenção dos espetadores mais atentos. A bailarina apresentou-se com uma enorme barriguinha de grávida e confirmou assim que está a caminho o primeiro filho em comum entre o casal.

Para Virgul este é já o segundo filho. O artista é pai de Carolina, de nove anos, fruto de uma relação anterior.

