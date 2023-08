Vem aí mais um bebé 'Big Brother'! Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, ex-concorrentes deste reality show, anunciaram esta segunda-feira, dia 7 de agosto, que vão ser pais pela segunda vez.

A novidade foi divulgada através de um vídeo partilhado no Instagram, onde é possível ver o casal ao lado do primeiro filho de ambos, o pequeno Isaac.

"A vida surpreende-nos, troca-nos as voltas e muda-nos os planos mas, em contrapartida, mostra-nos que com amor somos capazes de tudo. O destino uniu-nos e o caminho que nos trouxe foi talvez dos mais bonitos que já vimos acontecer. É com a maior felicidade e orgulho no nosso percurso que hoje anunciamos que a nossa família vai crescer. Uma nova aventura começa: O nosso amor multiplicou-se uma vez mais e passamos agora a ser quatro corações a bater na mesma casa", escreveram na legenda.

Vale lembrar que Jéssica e Rui foram pais em janeiro de 2022.

Leia Também: Jéssica Antunes mostra birra do filho: "Não há banhos de água gelada"