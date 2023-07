Jéssica Antunes, que se tornou conhecida após participar no reality show 'Big Brother', foi uma das pessoas a comentar o polémico caso de Joana Mascarenhas, uma utilizadora do Instagram que referiu que para acalmar as birras da filha de três anos a mergulhava em água gelada.

"Sem razão aparente. Estava a mamar e de repente começou esta birra que parecia não ter fim. Ultimamente temos lidado com algumas semelhantes e ainda não conseguimos perceber o que o leva a este estado uma vez que na maior parte das vezes acabou de acordar ou comer", notou Jéssica, partilhando um vídeo do filho, o pequeno Isaac, a chorar.

"Oferecemos-lhes coisas que sabemos que gosta ou tentamos distrai-lo com mil e uma coisas, mas nem assim vai lá. Só quando ele decide que deve parar", nota.

"Uma birra destas é realmente desesperante, mas temos aprendido muito com estas situações. Não falar com ele, esperar que se acalme e depois relembrá-lo do que se passou e explicar que nos deixou tristes tem sido aquilo que fazemos", explica.

Entretanto, completa a reflexão referindo-se ao caso em concreto: "Não há banhos de água gelada, nem situações desconfortáveis para quem já aparenta estar numa situação desconfortável e não tem outra forma de se expressar. Volto a dizer que é um bebé. Nós adultos, que temos frustrações diárias e temos maneiras diferentes de lidar com elas, muitas das vezes descarregamos em que mais gostamos. Como não há de um bebé agir exatamente da mesma forma, quando ainda por cima não tem controlo sobre as suas próprias emoções?".



