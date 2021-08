Beatriz Gosta falou abertamente sobre um assunto que ainda é tabu para muitas mulheres: o facto de não se gostar de estar grávida. Mão da bebé Luiza, a comediante abordou o assunto através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"'Aproveita, vais ter saudades da tua barriga'.

- Não, não tenho saudades de estar grávida, eu odiei ser gestante", começa por referir.

"Os enjoos, o sono, a falta de energia, a crise existencial, a mudança do corpo, as hormonas despenteadas, o corrimento extra, os medos, incertezas e inseguranças, a solidão, a sensação de abandono, a perda de identidade, o sentir-me feia e gorda, a azia, os mamilos sensíveis, gigantes e escuros, a falta de posição para dormir, acordar mil vezes para fazer xixi, a sede, o não conseguir apanhar as coisas do chão...", descreve.

"Nunca sonhei ser mãe solteira mas a vida tinha outros planos para mim. A Luiza tinha mesmo de vir ao Mundo, disso eu tenho a certeza, meu amor lindo", termina.

