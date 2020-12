Marta Bateira, conehcida do grande público como Beatriz Gosta, esteve esta terça-feira a gravar conteúdos para a próxima emissão do programa '5 Para a Meia-Noite', da RTP1, e não resistiu em partilhar com os seus seguidores algumas imagens dos bastidores.

Em grande destaque esteve um conjunto de fotografias onde a humorista exibe a sua barriguinha de grávida em lingerie.

"Gente, quem é essa gostosa aí?Aahh, sou eu", brinca Beatriz na legenda de uma destas fotografias, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o rosto da RTP aguarda a chegada de uma menina, a sua primeira filha.

Leia Também: Beatriz Gosta revela o nome da bebé! Uma escolha com "star quality"