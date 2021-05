Beatriz Costa, de 24 anos, faz parte do elenco principal da novela de sucesso da TVI 'Festa é Festa'. A jovem atriz dá vida à carismática Vuitton, filha de dois emigrantes em França que estão agora de volta à aldeia.

Quem é a talentosa Beatriz?

Pode não se lembrar, mas a verdade é que Beatriz começou a dar provas do seu talento ainda em criança... e precisamente na TVI. A atriz participou no programa 'Uma Canção Para TI', onde impressionou com a sua voz.

O formato dedicado aos jovens talentos abriu-lhe portas na representação e valeu-lhe entrada direta na série 'Morangos Com Açúcar'. Seguiram-se depois outras participações em produções televisivas, um longo caminho no teatro e recentemente uma passagem pelo 'The Voice' - da RTP1.

