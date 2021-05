Pizzi e a esposa Maria de Barros festejaram nos últimos dias o aniversário do filho mais velho. A data foi assinalada a 26 de abril, mas apenas agora, entre a preenchida agenda profissional de ambos, o casal conseguiu encontrar tempo para a desejada festa de "Afonso, o Pantera Negra".

Na sua conta oficial de Instagram, a esposa do jogador de futebol do Benfica partilhou com os seguidores as fotografias da celebração.

"Nada era possível sem esta base, sem a minha família. Obrigada a todos pelo carinho e feedback positivo que tenho recebido", agradece Maria na publicação.

Recorde-se que Pizzi e a esposa são ainda pais de mais um menino, Francisco, de dois anos.

Veja as imagens na galeria.

