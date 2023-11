As irmãs Beatrice e Eugenie não faltaram à cerimónia The Anti Slavery Collective Inaugural Winter Gala, que aconteceu esta quarta-feira, 29 de novembro.

Para a ocasião, a princesa Beatrice deu nas vistas pela sua beleza, que não passou despercebida.

"Melhor do que nunca", conforme descreve a revista Hello!, a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson brilhou ao conjugar um blazer preto com um cinto e uma saia em tule.

O grande destaque foi a maquilhagem, que para além de evidenciar os expressivos olhos, lhe conferiu um toque de sensualidade à boca.

